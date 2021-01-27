В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят вакцинацию от COVID-19

28 января в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Вакцинация от COVID-19. Мифы и реальность».

В России началась массовая вакцинация от COVID-19. Почему многие боятся вакцинации, какие существуют противопоказания, какую вакцину выбрать, что необходимо знать тем, кто все-таки решил привиться, когда формируются антитела и на какой период вырабатывается иммунитет к заболеванию, расскажут:

Михаил Костинов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», профессор кафедры эпидемиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России;

Александр Горелов, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора;

Татьяна Кусайко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике;

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи (онлайн);

Светлана Белозерова, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области (онлайн);

Игорь Мотылев, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «Городская больница № 33», главный внештатный специалист, клинический фармаколог министерства здравоохранения Нижегородской области (онлайн);

Лейла Намазова-Баранова, д.м.н., академик РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.