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Врач рассказала о способах правильно восстановить организм после COVID-19

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Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа посоветовала переболевшим коронавирусом не спешить возвращаться к активному образу жизни. На эту тему специалист высказалась в беседе с телеканалом «Москва 24» в среду, 27 января.

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По словам врача, отрицательный тест на коронавирус не означает полного выздоровления. У многих пациентов после болезни наблюдаются нарушения дыхательной системы, у кого-то страдает сердце или почки.

В связи с этим, как посоветовала Лапа, необходимо обратиться к врачу для восстановления после коронавируса. Медики могут назначить пациенту соответствующее лечение.

«Это может быть и иммунокоррекция, назначение витаминных комплексов, и поддерживающая терапия для печени — основного иммунного органа», — пояснила специалист.

Помимо этого, пациенты сами должны помогать организму останавливаться. Как уточнила врач, в первую очередь необходимо соблюдать здоровый сон — уделять ему минимум восемь часов, а также придерживаться здорового питания.

«Третье и самое важное -– это детоксикационные мероприятия: попить сорбенты, например. Необходимо наладить работу ЖКТ, потому что это наш иммунитет, который надо помогать восстанавливать», — отметила Лапа.

На восстановление, по словам врача, уйдет примерно две-три недели. После этого пациенты могут постепенно возвращаться к обычной жизни.

Ранее в этот же день врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова сообщила, что у людей, переболевших коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой формах, может снижаться острота зрения.

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