Легкоатлет Шубенков сдал положительный тест на допинг

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков сдал положительную пробу на допинг. Об этом в среду, 27 января, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Проба была взята по линии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в рамках внесоревновательного контроля. Отмечается, что запрещенный препарат в организме Шубенкова присутствует в минимальной концентрации. Таким образом, проба Б может не подтвердить пробу А и обвинения будут сняты.

Кроме того, Шубенков может объяснить наличие запрещенного вещества случайным употреблением загрязненного лекарства или спортивного питания.

По предварительной информации, Шубенков принял фуросемид — препарат, который смазывает действие допинга, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем на текущий момент Шубенков не входит в список временно отстраненных атлетов независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, передает ТАСС.

В конце декабря 2020 года стало известно, что РУСАДА сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг после того, как Спортивный арбитражный суд лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.