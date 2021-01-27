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Более 2,6 тыс. добровольцев получили два компонента вакцины «ЭпиВакКорона»

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Две дозы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили уже более 2,6 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях препарата. Об этом в среду, 27 января, сообщает Роспотребнадзор.

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Отмечается, что 25% привитых получили плацебо.

«В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 3 тыс. добровольцев на 27.01.2021 первой дозой вакцины привито 2974 добровольца, двумя дозами вакцины — 2662 добровольца (25% из них получили плацебо)», — говорится на сайте службы.

Среди добровольцев старше 60 лет, участвующих в пострегистрационных исследованиях, две дозы вакцины получили уже 130 человек. Отмечается, что «ЭпиВакКорона» переносится хорошо.

Ранее в этот же день заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что максимальный интервал между двумя вакцинациями от COVID-19 может составлять шесть недель.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» начнется в феврале 2021 года.

При этом 19 января сообщалось, что эффективность «ЭпиВакКороны» составила 100%.

В тот же день стало известно, что противопоказанием для вакцинации являются тяжелые формы аллергических реакций.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Осенью была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

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