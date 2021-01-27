Врача в Италии заподозрили в убийстве больных COVID-19 ради освобождения коек

Итальянского врача Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусной инфекцией ради освобождения коек. Об этом в среду, 27 января, сообщает издание Brescia Today.

Уточняется, что медик намеренно вводил заболевшим препарат, который вызывал трудности с дыханием. Жертвами подозреваемого стали два человека, при вскрытии одного из них было выявлено наличие лекарства, вызывающего смерть при нарушении дозировки.

Как утверждает следствие, в ходе изучения переписок медработников выяснилось, что ряд медсестер отказывались вводить пациентам смертельные дозы препарата. Однако известно, что Моска требовал оставить его наедине с заболевшим.

Мотивы подозреваемого пока не сообщаются. В настоящее время он помещен под домашний арест, его дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в январе сообщалось, что совет министров Италии на заседании вечером в среду, 13 января, продлил режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. Как подчеркнул глава минздрава страны Роберто Сперанца, эпидемическая ситуация в последнее время ухудшается.

Министр подчеркнул, что Италия находится только в начале «долгого и трудного марафона» по борьбе с инфекцией, и ей предстоит провести масштабную кампанию по вакцинации населения.

Совет министров Италии 31 января 2020 года принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19 после обнаружения первых случаев заражения на национальной территории. 31 июля этот режим был продлен до 15 октября, а в октябре — вплоть до 31 января 2021 года.

По состоянию на среду, по данным Worldometers, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 2,5 млн, более 1,9 млн пациентов выздоровели, скончались почти 87 тыс. человек.