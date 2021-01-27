Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз поставил Польше ультиматум по закону о судебной реформе
Общество
Минздрав подготовил для «Круга добра» правила закупки лекарств детям
Мир
Билл Гейтс предрек новую страшную пандемию
Спорт
Клуб «Фиорентина» презентовал Кокорина цитатами Достоевского и Бродского
Мир
В России призвали конгресс США быстро ратифицировать продление ДСНВ
Экономика
Минфин поддержал проект запрета на продажу сложных финпродуктов до тестирования
Общество
«Аэрофлот» отменит ряд международных рейсов на март–апрель из-за COVID-19
Мир
Дипломаты США в Москве почтили память жертв блокады Ленинграда
Общество
Ученые назвали фактор осложнений при коронавирусной инфекции
Сюжет:

Врача в Италии заподозрили в убийстве больных COVID-19 ради освобождения коек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянского врача Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусной инфекцией ради освобождения коек. Об этом в среду, 27 января, сообщает издание Brescia Today.

«Здравствуйте, у вас завтра смена»: как героями 2020 года стали обычные медики
Сегодня в борьбе с COVID-19 в России задействовано более полумиллиона человек

Уточняется, что медик намеренно вводил заболевшим препарат, который вызывал трудности с дыханием. Жертвами подозреваемого стали два человека, при вскрытии одного из них было выявлено наличие лекарства, вызывающего смерть при нарушении дозировки.

Как утверждает следствие, в ходе изучения переписок медработников выяснилось, что ряд медсестер отказывались вводить пациентам смертельные дозы препарата. Однако известно, что Моска требовал оставить его наедине с заболевшим.

Мотивы подозреваемого пока не сообщаются. В настоящее время он помещен под домашний арест, его дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в январе сообщалось, что совет министров Италии на заседании вечером в среду, 13 января, продлил режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. Как подчеркнул глава минздрава страны Роберто Сперанца, эпидемическая ситуация в последнее время ухудшается.

Министр подчеркнул, что Италия находится только в начале «долгого и трудного марафона» по борьбе с инфекцией, и ей предстоит провести масштабную кампанию по вакцинации населения.

Совет министров Италии 31 января 2020 года принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19 после обнаружения первых случаев заражения на национальной территории. 31 июля этот режим был продлен до 15 октября, а в октябре — вплоть до 31 января 2021 года.

По состоянию на среду, по данным Worldometers, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 2,5 млн, более 1,9 млн пациентов выздоровели, скончались почти 87 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021