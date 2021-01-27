Мобильный интернет 4G появился в 19 населенных пунктах Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» проложили 236 км волоконно-оптических линий до многоквартирных и частных домов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, а также сел Верхнебуреинского, Хабаровского и других районов региона.

Как отметил и.о. министра информационных технологий и связи Хабаровского края Алексей Гусев, операторы в 2020 году провели около 500 мероприятий по модернизации существующих и созданию новых объектов связи. Высокоскоростной мобильный интернет в стандарте 4G появился в 19 населенных пунктах, сообщает ИА AmurMedia.

«В этом году мобильный интернет впервые стал доступен для жителей сел Аян и Джигда, а также поселка Нелькан Аяно-Майского района», — рассказал Алексей Гусев. В регионе запустили первую на Дальнем Востоке систему цифрового управления молочной фермой на основе IoT-датчиков.