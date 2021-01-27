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Совфед единогласно ратифицировал соглашение о продлении СНВ-3

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Совет Федерации в среду, 27 января, единогласно ратифицировал соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет. За это проголосовали 148 сенаторов, о чем говорится в опубликованных результатах заседания.

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя результаты голосования, назвал такое решение «нашим успехом», пишет «Газета.ру».

Кроме того, он подчеркнул, что СНВ-3 продляется без каких-либо дополнительных условий, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Ранее в этот день Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора на пять лет.

27 января президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на «давосской неделе» назвал продление договора шагом в правильном направлении.

Также ратификацию прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что продление ДСНВ является важным достижением в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, которые переживают сегодня трудные времена.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

В свою очередь, первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва надеется, что конгресс США оперативно ратифицирует соглашение о продлении ДСНВ.

Накануне Путин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор. Во время беседы лидеры обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации СНВ-3.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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