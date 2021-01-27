В Польше с 27 января запретят аборты по причине патологии плода

С 27 января в Польше вступит в силу запрет на аборт по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Об этом пишет Польское агентство печати сообщений.

Соответствующее решение вынес в октябре Конституционный суд республики, а 27 января инстанция представила письменное обоснование своего вердикта.

Запрет будет опубликован в среду в официальном правительственном вестнике и с момента публикации обретает законную силу.

Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери либо если ребенок был зачат в результате сексуального насилия над женщиной или инцеста.

В конце ноября в Польше прошла серия протестов против запрета абортов. На митинг в Варшаве вышло около 100 тыс. человек.

Кампания за полный запрет абортов набирает обороты в Польше с 2016 года.