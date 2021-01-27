Тихановская понадеялась на новые санкции против Минска

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду, что четвертый пакет санкций Евросоюза против Минска будет принят в самое ближайшее время. Об этом она заявила в ходе онлайн-заседания Европейского совета по международным отношениями в среду, 27 января, говорится на ее сайте.

Кроме того, Тихановская рассказала о сожалении из-за слишком скромной, по ее мнению, реакции мира на политический кризис в Белоруссии.

«Крайне важно оказывать давление на виновных в нарушениях прав человека и гражданских прав, а также преследовать коррумпированных чиновников и бизнесменов», — отметила политик. По ее словам, люди ожидают смелость и силу западных стран.

Тихановская, в частности, призвала страны Запада усилить санкции и давление на Минск, расследовать уже «совершенные преступления против человечности», а также признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями.

Также она обратилась к дипломатам с просьбой перенаправлять финансовую помощь гражданскому обществу и оказывать помощь репрессированным.

Ранее в январе Тихановская призвала участников ОБСЕ создать площадку, которая позволит обсудить кризис в республике. Также она обратилась к международным организациям с просьбой обеспечить ей безопасное возвращение в Белоруссию.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы. Тихановская уехала в Литву, где начала проводить встречи с лидерами ЕС, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.