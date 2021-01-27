«Известия» выбрали составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ

«Известия» традиционно приняли участие в определении составов баскетбольных команд «Звезды России» и «Звезды мира», которые 14 февраля сыграют в пятом Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в Москве. Ранее были подведены итоги голосования болельщиков и стал известен расширенный список из 66 кандидатов.



На втором этапе в голосовании принимают участие ведущие отечественные и зарубежные СМИ, пишущие о баскетболе. По итогам опроса журналистов Единая лига обнародует окончательный список участников матча, после чего назначенные лигой тренеры назовут стартовые составы. Главное условие для выбора представителями СМИ: в одной команде на Матче звезд не может быть более двух представителей одного клуба.

В состав команд по версии «Известий» вошли:



«Звезды России»:



задняя линия — Алексей Швед («Химки»), Михаил Кулагин («Енисей»), Виталий Фридзон («Зенит»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Никита Михайловский («Автодор»);



передняя линия — Андрей Зубков («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Джоэл Боломбой, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Николай Жмако («Парма»).



«Звезды мира»:



задняя линия — Айзея Кэнэн (УНИКС), Остин Холлинс («Зенит»), Кевин Пангос («Зенит»), Джордан Кроуфорд («Локомотив-Кубань»), Иффе Лундберг («Зелена Гура»);



передняя линия — Торнике Шенгелия, Никола Милутинов (оба — ЦСКА), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань»), Владимир Веремеенко («Цмоки-Минск»).



В прошлом году «Звезды мира» оказались сильнее «Звезд России» — 164:162. Самым ценным игроком (MVP) матча был признан защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 42 очка. В составе «Звезд мира» самым результативным стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс — 34 очка.