Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз поставил Польше ультиматум по закону о судебной реформе
Общество
Минздрав подготовил для «Круга добра» правила закупки лекарств детям
Мир
Билл Гейтс предрек новую страшную пандемию
Спорт
Клуб «Фиорентина» презентовал Кокорина цитатами Достоевского и Бродского
Мир
В России призвали конгресс США быстро ратифицировать продление ДСНВ
Экономика
Минфин поддержал проект запрета на продажу сложных финпродуктов до тестирования
Общество
«Аэрофлот» отменит ряд международных рейсов на март–апрель из-за COVID-19
Мир
Дипломаты США в Москве почтили память жертв блокады Ленинграда
Общество
Ученые назвали фактор осложнений при коронавирусной инфекции

Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Пригожина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщил в среду, 27 января, адвокат музыканта Алексей Добрынин.

Зал наполовину пуст: концертная деятельность возобновляется, но не везде
Ценителей классики ждут камерные программы в одном отделении и небольшой выбор мероприятий

Он напомнил, что Пригожин в интервью изданию StarHit заявил, что готов «дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым» из-за критики в адрес своей супруги, певицы Валерии.

«В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ – «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью»», — сказал Добрынин «РИА Новости».

Заявление было подано начальнику столичного главка МВД России.

Конфликт между представителями шоу-бизнеса произошел в 2020 году после слов Пригожина о бедственном положении артистов во время пандемии. Шнуров высмеял продюсера, а тот пообещал в будущем провести с ним «мужской разговор».

По мнению Пригожина, Шнуров только «делает вид, что с народом», бросая ему «кость в виде своих грязных стишков». Как добавил продюсер, у музыканта «вообще нет ничего святого».

Певица Валерия заявляла, что Шнуров уже сам «переобулся» и просит помощи у государства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021