Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Пригожина

Музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщил в среду, 27 января, адвокат музыканта Алексей Добрынин.

Он напомнил, что Пригожин в интервью изданию StarHit заявил, что готов «дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым» из-за критики в адрес своей супруги, певицы Валерии.

«В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ – «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью»», — сказал Добрынин «РИА Новости».

Заявление было подано начальнику столичного главка МВД России.

Конфликт между представителями шоу-бизнеса произошел в 2020 году после слов Пригожина о бедственном положении артистов во время пандемии. Шнуров высмеял продюсера, а тот пообещал в будущем провести с ним «мужской разговор».

По мнению Пригожина, Шнуров только «делает вид, что с народом», бросая ему «кость в виде своих грязных стишков». Как добавил продюсер, у музыканта «вообще нет ничего святого».

Певица Валерия заявляла, что Шнуров уже сам «переобулся» и просит помощи у государства.