В Киеве решили продать недостроенный крейсер «Украина»

Украинский кабмин решил продать или утилизировать недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина». Об этом в среду, 27 января, сообщил вице-премьер Олег Уруский.

По его словам, корабль превратился в знамя, которое переходит от одного правительства к другому. При этом крейсер не сможет стать частью национального флота.

«Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место», — сообщил Уруский изданию «День».

Чиновник подчеркнул, что корабль освободят от вооружения и выставят на продажу. Если объект не удастся продать, его придется утилизировать.

Крейсер «Адмирал флота Советского Союза Лобов» начали строить в 1984 году, после завершения 75% работ его спустили на воду. В 1993 году корабль стал собственностью Украины, и его переименовали.

Строительство было приостановлено в 1996 году по причине отсутствия финансирования. В конце 2017 года министерство обороны страны заявило, что подобного рода объект в ведомстве не нужен.

Ранее в январе сообщалось, что командование Военно-морского флота (ВМФ) России отправит новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во Владивосток. Там он благодаря уникальному радару «Заслон» радикально усилит мощь Приморской группировки флота.