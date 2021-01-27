Сына бывшего вице-губернатора Брянской области осудили на 6,5 года за ДТП

Советский районный суд Брянска признал виновным сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима в совершении ДТП, при котором погиб человек. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Резунов был приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, пишет ТАСС. Помимо этого его на два с половиной года лишили права управления транспортными средствами.

Максим Резунов был задержан 25 сентября 2020 года, на следующий день суд отправил его под домашний арест.

Авария произошла в Брянске в ночь на 18 сентября. Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 33-летний Резунов, въехал в стоящий перед ним автомобиль Toyota Will, после чего машину отбросило на двигавшийся по встречной полосе автомобиль Mitsubishi Lancer.

В результате водитель Toyota Will погиб, пассажирка Mitsubishi Lancer получила перелом костей носа.

Известно, что накануне аварии Резунова лишили водительских прав, а после ДТП он отказался от медосвидетельствования.

После этого вице-губернатор Брянской области Александр Резунов решил уйти в отставку.