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Клуб «Фиорентина» презентовал Кокорина цитатами Достоевского и Бродского

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Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» представил 27 января новичка команды, российского нападающего Александра Кокорина цитатами из произведений Федора Достоевского и Иосифа Бродского.

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В размещенном в Twitter-аккаунте клуба ролике используются фраза Достоевского: «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется» и строчки из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции», пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день «Фиорентина» официально подтвердила переход Кокорина.

О том, что Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что у Кокорина есть шанс показать себя в новой команде. По словам специалиста, вероятность того, что 29-летний форвард «заиграет» в «Фиорентина», составляет 80%.

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун отметил, что в клубе очень рады за Кокорина и подчеркнул, что для игрока это большой вызов.

Кокорин, в свою очередь, также поблагодарил болельщиков за то, что в «Спартаке» его тепло встретили, несмотря на выступление в командах-соперниках.

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