Дипломаты США в Москве почтили память жертв блокады Ленинграда
Посольство США в Москве в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда 27 января призвало помнить о ее жертвах.
«В день 77-летней годовщины окончания блокады Ленинграда мы возлагаем венки, чтобы вспомнить тех, кто страдал и умер в самой ужасной блокаде в истории, чтобы почтить попытки союзников положить конец войне и вновь дать обещание уважать ценность каждого человека и служить делу свободы», — написала пресс-атташе дипведомства Ребекка Росс на своей странице в Twitter.
Пост она сопроводила фотографией посла США в России Джона Салливана, который возлагает венок у памятника городам-героям в Александровском саду возле плиты «Ленинград».
Ранее в среду петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания погибших во время блокады.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко впервые за многие годы возложила цветы не в Санкт-Петербурге, а на Поклонной горе в Москве.
Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.
По разным данным, во время нее в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек умерло до 1,5 млн человек.