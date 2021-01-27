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Семья не исполнит последнюю волю стендапера Шаляпина

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Родные комика-стендапера Александра Шаляпина, покончившего с собой в Москве, не будут его кремировать, несмотря на то что при жизни артист настаивал на обратном. Об этом в среду, 27 января, сообщает издание StarHit со ссылкой на окружение покойного.

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Отмечается, что артиста похоронят на одном из участков на Троекуровском кладбище.

Тело Шаляпина в квартире на Хорошевском шоссе обнаружила в ночь на 25 января его супруга. После чего позвала на помощь соседа, Дмитрия Чернявского. Именно он обратился в полицию, сообщив, что, по предварительным данным, Шаляпин покончил с собой. Позднее версию о самоубийстве подтвердила и супруга стендап-комика.

Позднее стало известно, что актер вернулся в Москву 21 января и между ним и его женой состоялся серьезный разговор, после супруга артиста уехала на дачу, где и находилась до приезда в столицу в понедельник.

По ее словам, ее муж страдал от алкоголизма на протяжении 20 лет, семь из них он находился на лечении в клинике в Белгороде. Она также отметила, что он страдал от депрессии.

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