В трех городах Калужской области построят газовые заправки

Новые газовые заправки для автомобилей появятся на территории Калужской области. Власти определят места для размещения заправок в 2021 году.

В министерстве строительства и ЖКХ региона подчеркивают, что газ в два раза дешевле бензина, при этом его расход меньше. Кроме того, автомобили, работающие на природном газе, выбрасывают меньше вредных веществ в воздух. В 2021 году места для установки заправок определят в Калуге и Людинове. Об этом сообщает газета «Весть».

В Обнинске в ближайшие два года будет проводиться проектирование и строительство заправочной станции.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске в 2020 году более 400 водителей перевели автомобили на газомоторное топливо. Владельцам транспортных средств предоставили компенсацию понесенных затрат.