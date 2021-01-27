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Ученые назвали фактор осложнений при коронавирусной инфекции

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Ученые Каролинского института в Швеции раскрыли связь между содержанием в организме специфических иммунных клеток M-MDSC с развитием осложнений при коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы 25 января в Journal of Clinical Investigation.

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Супрессорные клетки M-MDSC характеризуются способностью подавлять активность Т-клеток, которые отвечают за защиту организма от вирусных инфекций. Чтобы подтвердить гипотезу о взаимосвязи авторы изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с коронавирусом, перенесших COVID-19 в легкой форме и погибших от осложнений. Для сравнения использовались материалы здоровых людей или болевших гриппом.

Исследования показали, что в крови пациентов с тяжелой формой COVID-19 содержание M-MDSC значительно выше в сравнении с образцами здоровых и переболевших без осложнений людей. У пациентов с коронавирусной инфекцией при этом уровень Т-клеток в крови оказался ниже.

Таким образом ученые сделали вывод о связи клеток M-MDSC на ранних стадиях заболевания с тяжелыми осложнениями в дальнейшем.

Накануне группа ученых Института инфекций и иммунологии Мельбурнского университета установила связь между содержанием Т-клеток и уязвимостью пожилых людей к респираторным вирусным инфекциям, в том числе к коронавирусу SARS-CoV-2.

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