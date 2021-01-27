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Суд изъял связанные с добычей золота активы на 38 млрд рублей у депутата Сопчука

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Активы депутата Государственной думы Сергея Сопчука, связанные с добычей золота, изъяли в пользу государства. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Как уточняется, стоимость активов составляет 38 млрд рублей.

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«Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Сопчуку, а также Василию Усольцеву и Людмиле Стуковой и обратил в доход РФ долю в уставном капитале ООО «Терней золото» в размере 99,23%, ООО «Партнер» в размере 0,5%, ООО «Омония» в размере 0,27%», — приводит ТАСС сообщение суда.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о бывшем первом вице-губернаторе Приморского края Василии Усольцеве и предпринимателе Людмиле Стуковой. Как добавил собеседник, в суде заявили, что в отношении изъятого имущества не было представлено доказательств его приобретения на законные доходы, как того требует российское законодательство о противодействии коррупции.

Сергей Сопчук являлся главой краевого законодательного собрания в период с 2002 по 2006 год, позднее был назначен вице-губернатором региона.

В 2016 году Сопчук стал депутатом Госдумы по 62-му одномандатному округу (Владивосток). Он является членом фракции «Единая Россия», возглавлял ее межрегиональный координационный совет по Приморью, Сахалину и Якутии в 2017 году.

Ранее в январе сообщалось, что следствие предъявило обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения.

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