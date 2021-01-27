В Роспотребнадзоре назвали процент детей среди заболевших коронавирусом
Доля детей среди выявленных случаев коронавирусной инфекции в России составляет около 8–10%. Об этом в среду, 27 января, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Болеют дети всех возрастных групп, максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13–15 лет», — приводит его слова ТАСС.
Горелов отметил, что тяжелую форму COVID-19 у детей регистрировали в 0,2% всех случаев. У 49,9% детей заболевание протекало в легкой форме, а бессимптомно — у 32,3%, уточняет RT.
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 17 741 новый случай заболевания коронавирусом в 85 регионах.
За минувшие 24 часа было зафиксировано 594 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19, полностью выздоровели 27 922 человека.
Общее число случаев COVID-19 с начала распространения коронавируса увеличилось до 3 774 672. Зарегистрировано 202 483 выздоровевших, скончались 71 076 человек.
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