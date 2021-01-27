Путин заявил о вероятности столкнуться с борьбой всех против всех

Президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на «давосской неделе» в среду, 27 января, заявил, что существует вероятность столкнуться со «срывом в мировом развитии», а также «борьбой всех против всех».

«Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», ― отметил глава государства.

Российский лидер указал на то, что в настоящее время происходит ослабление международных институтов, увеличение количества региональных конфликтов и деградация системы глобальной безопасности. Путин напомнил, что как раз неспособность решить схожие проблемы в прошлом веке и привела ко Второй мировой войне. При этом он выразил надежду на то, что сегодня подобный глобальный конфликт невозможен.

«Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации», ― сказал президент России.

Также Путин подчеркнул, что нарастания мировых противоречий могут привести к попыткам разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, а также к разрушению традиционных ценностей, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день глава государства отметил, что в настоящий момент наблюдаются риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике. Кроме того, по его словам, наряду с экономическими трансформациями в обществе намечается тенденция к усилению расслоения как внутри стран, так и на глобальном уровне.

«Давосская неделя» проходит в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча посвящена теме «Великая перезагрузка». Участие в дискуссии примут главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит зимой в Давосе, перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в Швейцарии с 18 по 21 мая. Исполнительный директор ВЭФа указал, что с 25 января в цифровом формате пройдет мероприятие на высшем уровне «Давосские диалоги», в ходе которого глобальные лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

О том, что Путин выступит на Давосском форуме, стало известно 24 января. В последний раз российский лидер приезжал на форум в 2011 году, в 2009 году он участвовал в ВЭФ как глава российского правительства.

Ежегодно даже после ухудшения отношений с Западом и введения санкций Россия отправляет в Давос представительную делегацию во главе с вице-премьерами, высокопоставленными чиновниками, руководителям госбанков и госкомпаний.

Исключением стали 2019 год, когда главой делегации стал министр экономики РФ Максим Орешкин, и 2020 год, когда в России перед форумом поменялось правительство и Орешкин также участвовал в сессии ВЭФ, но уже не будучи министром и еще не в должности помощника президента РФ.