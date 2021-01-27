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В The National Interest рассказали о цели звонка Байдена Путину

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Автор американского издания The National Interest назвал «прощупывание почвы» целью звонка президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину.

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Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

В статье говорится о различиях в официальной информации Кремля и Белого дома о содержании беседы двух лидеров. Вашингтон перечисляет «обиды и претензии» к Москве. Вместе с тем Кремль подчеркивает, что стороны обсудили пандемию коронавируса, торгово-экономические отношения и перспективы ядерного соглашения с Ираном.

По мнению автора материала, Россия ожидает от США деловой дискуссии о компромиссах. В свою очередь, команда Байдена видит в таких переговорах возможность поставить Кремлю условия до начала нормализации российско-американских отношений. Предполагается, что основной темой контакта двух президентов было «прощупывание почвы».

«Независимо от того, является ли очередность этого звонка признанием важности Путина в мировых делах или это сигнал о новом сплочении западного альянса после ухода Трампа. Главное в том, что Байден напрямую поговорил с Путиным», — говорится в статье.

Журналист добавил, что этот контакт позволил Байдену присмотреться к Путину в то время, когда Россия продолжает бороться с пандемией коронавируса.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никаких условий для перезагрузки в отношениях России и США нет, однако президенты стран подчеркнули необходимость продолжения диалога.

Кроме того, Песков раскрыл детали разговора Путина и Байдена. В целом, по словам представителя Кремля, беседа лидеров двух стран получилась рабочей и откровенной. Продолжительность разговора составила 35 минут.

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