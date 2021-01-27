Слесаря аэропорта Шереметьево задержали за шутку о взрывном устройстве
Сотрудники правоохранительных органов задержали слесаря аэропорта Шереметьево, который заявил, что у него находится взрывное устройство. Об этом в среду, 27 января, сообщил источник в правоохранительных органах.
Один из сотрудников аэропорта заявил инспектору службы безопасности при входе на перрон через контрольно-пропускной пункт (КПП), что несет с собой взрывное устройство. Инспектор нажал кнопку тревожной сигнализации.
«Работа КПП была приостановлена, место оцеплено», — приводит его слова ТАСС.
Одежду и вещи мужчины обследовали на предмет наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств, но ничего подозрительного не обнаружили.
Задержанный заявил, что его слова на пункте досмотра были просто шуткой, пишет «Ридус».
Ранее сообщалось, что не менее 11 человек получили травмы в результате паники, возникшей на борту самолета индонезийской авиакомпании Lion Air после шутки одного из пассажиров о том, что на борту заложено взрывное устройство.