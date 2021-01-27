МЧС предупредило о сильной гололедице в Москве
Мокрый снег и гололедица ожидаются в четверг, 28 января, в Москве. Экстренное предупреждение об этом в среду, 27 января, распространил на своем сайте столичный главк МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6:00 28 января до 21:00 28 января в г. Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица», — уточнили спасатели.
В связи с плохой погодой МЧС рекомендует автолюбителям снизить скорость транспортных средств, избегать маневров на дороге.
Автомобили следует парковать вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее в этот день стало известно, что в центре Европейской России ожидается постепенное похолодание с 28 января, сильное падение атмосферного давления к выходным и пасмурная погода.
25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев предположил, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале. Сильные морозы наблюдались в европейской части РФ в середине января.