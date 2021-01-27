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В квартире Навального начался обыск

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В квартире блогера Алексея Навального на Люблинской улице начался обыск. Об этом стало известно в среду, 27 января. Отмечается, что в квартире находится его брат Олег.

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Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственное мероприятие в квартире супруги Навального Юлии. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, у дома на улице Мастеркова стоят полицейские автомобили.

Обыски производятся в соответствии со ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), передает ТАСС со ссылкой на источник. Кроме того, по его данным, обыски в рамках уголовного дела проводятся не только у Навальных, но и некоторых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), более чем по 10 адресам.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции сторонников Навального. Среди задержанных оказались и дети. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Блогера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на уведомление о явке от 23 октября Навальный не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.

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