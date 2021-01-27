В МИДе усомнились в возможности взаимодействия с ЕС из-за ситуации с Навальным

Действия Евросоюза в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального ставят под сомнение возможность выстраивания дальнейшего сотрудничества Москвы и Брюсселя. Об этом в среду, 27 января, заявили в МИД России.

«Несмотря на признание неработоспособности так называемых пяти принципов отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии», — говорится в опубликованных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ.

В министерстве подчеркнули, что «апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом».

Однако, как подчеркнули в МИДе, ведомство не собирается «вставать в позу обиженных и разрывать оставшиеся каналы диалога».

«В полной мере осознаем объективную востребованность терпеливой работы в целях выстраивания равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с Евросоюзом, разумеется, когда он будет к этому готов», — отметили в российском МИДе.

24 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал сделать «действительно действенными» санкции в отношении РФ из-за ареста Навального.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января отметил, что все заявления иностранных лидеров по вопросу Навального сказаны «как под копирку». По словам главы российского ведомства, целью заявлений западных политиков является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.

Блогера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом. Так, накануне произошедшего СК России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

По данным московского главка МВД, на Пушкинской площади столицы на несанкционированном мероприятии присутствовало около 4 тыс. человек, среди них были дети.