Школы смогут самостоятельно принимать решение о введении шестидневного обучения

Российские школы смогут сами принимать решение о введении шестидневного обучения. Об этом в среду, 27 января, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение, решает [вопрос] о выстраивании образовательного процесса», — отметил министр в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Решение, как указал Кравцов, принимается исходя из ситуации в той или иной школе или результатов срезов знаний учащихся.

Ранее в январе сообщалось, что ситуация с коронавирусом в школах после возобновления занятий стабильна. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей пока не зафиксировано.

С 18 января большинство школ в России вернулись к очной форме обучения. По данным Минпросвещения, к данному режиму вернулись свыше 97% российских школьников.

Вместе с тем 15 января глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что у родителей школьников есть право выбирать между очной и дистанционной формами обучения.

В конце декабря 2020 года министр науки и высшего образования России Валерий Фальков признал, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного.