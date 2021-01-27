Режиссер Урсуляк назвал смерть актера Лахина личной потерей

Смерть заслуженного артиста РСФСР Юрия Лахина стала огромной трагедией не только для близких актера, но и для всех людей, которые работали с ним. Об этом в среду, 27 января, сказал режиссер детективного сериала «Ликвидация» Сергей Урсуляк.

«Это огромная потеря для нас всех и всех, кто знал его, всех, кто любил Юру, и всех, кто работал с ним. Он был замечательным артистом, я очень сожалею, что за последние годы мы с ним не работали, не встречались», — цитирует его телеканал «Звезда».

По словам Урсуляка, Лахин был обаятельным человеком, а также талантливым и разноплановым актером.

«Я очень радовался возможности с ним работать, конечно, это ужасная трагедия, я соболезную всем, кто знал Юру, всем, кто любил Юру, всем близким, родным. Для меня это большая личная потеря», — заключил режиссер.

Ранее в этот же день сообщалось, что Лахин умер в Москве в возрасте 68 лет.

Причины смерти актера не уточняются.

Лахин является выпускником Свердловского театрального училища. Выступал на сцене Свердловского академического театра драмы, Театра на Покровке и театра «Сатирикон».

Телезрители знают его по ролям в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы».