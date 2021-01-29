Оранжевый яд: во Франции подан иск к производителям Agent Orange

Во Франции стартовал судебный процесс, заявитель по которому рассчитывает привлечь к ответственности более десятка многонациональных компаний, работающих в химической промышленности. По словам истца, они ответственны за поставку Соединенным Штатам печально знаменитого Agent Orange, который применялся американцами во время войны во Вьетнаме. По некоторым оценкам, использование военными химиката нанесло вред здоровью 4 млн человек. О сути поданного иска и потенциальных последствиях разбирательства — в материале «Известий».

Процесс, который может стать историческим, стартовал на этой неделе в региональном суде в городе Эври недалеко от Парижа. Ответчиками по делу выступают более десятка американских транснациональных химических компаний. Натурализованная француженка Тран То Нга обвиняет транснациональные концерны в продаже властям Соединенных Штатов высокотоксичного гербицида — знаменитого Agent Orange («Агент Орандж»), который американские военные активно применяли в ходе войны во Вьетнаме. Кроме того, как утверждается в иске, производители не в полной мере информировали Пентагон об опасности этого химиката.

«Зачистка» джунглей

Тран То Нга родилась в 1942 году в тогдашнем Французском Индокитае. В годы войны во Вьетнаме она действовала на стороне вьетконговцев, однако оружия в руки не брала — была активистом, а также выполняла обязанности журналиста. Передвигаясь в составе подразделений северян, она стала непосредственным свидетелем и жертвой применения «Агента Орандж» (свое неофициальное, но получившее распространение название химикат получил благодаря оранжевым полоскам, которыми были промаркированы бочки с отравой). По замыслу военных стратегов в администрации президента Джона Кеннеди этот дефолиант — средство для уничтожения растительности — позволил бы расчистить почти непроходимые джунгли и лишить вьетконговцев посевов, необходимых для пополнения запасов продовольствия. По некоторым данным, за время войны американская армия использовала свыше 70 млн л химикатов. Лишь после окончания конфликта стало понятно, что губительным химикат оказался не только для флоры, но и для фауны, а также для человека. Agent Orange применялся американцами во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе в течение 10 лет, его использование было прекращено лишь в 1971-м, за четыре года до бесславного для Америки окончания кампании.

Оранжевый яд Тран То Нга Фото: youtube.com/The 88 Project

Иск Тран То Нга впервые подала еще в 2014 году. Однако ответчикам — 14 международным корпорациям, в том числе таким гигантам, как Monsanto (в настоящее время принадлежит немецкой Bayer) и Dow Chemical, — в течение шести лет удавалось получать отсрочку начала процесса. Француженка при поддержке нескольких неправительственных организаций утверждает, что химические гиганты несут ответственность за вред здоровью, который был причинен ей, ее детям и огромному числу других людей в результате применения химикатов, а также за ущерб окружающей среды (так, по оценкам ученым, в пострадавших районах из полутора сотен видов птиц выжили лишь около 20). По разным данным, в той или иной мере от Agent Orange и других химикатов, использовавшихся во время войны, пострадали до 4 млн человек.

У Тран То Нга проявились типичные для воздействия содержащего диоксины Agent Orange последствия: у нее нашли диабет второго типа, а также крайне редкую форму аллергии на инсулин. По ее словам, она также дважды переболела туберкулезом; врачи диагностировали у нее рак, а одна из ее дочерей умерла в младенчестве из-за врожденного порока сердца. «Я сражаюсь не за себя, а за своих детей и за миллионы других пострадавших», — утверждает женщина.

Без поддержки из Ханоя

С учетом того, что ответчики смогли оттянуть начало процесса на годы, шансы на успешное для истца завершение дела выглядят не слишком высокими. Однако в том случае, если суд все же встанет на сторону пострадавшей, «признание жертв среди вьетнамского гражданского населения создаст юридический прецедент», отмечает специалист по международному праву Валери Кабанес. До последнего времени компенсацию за вред здоровью от Agent Orange получали лишь ветераны, служившие в американских, австралийских и корейских подразделениях, напомнила специалист в беседе с AFP. Все иски представителей мирного населения, здоровье которых пострадало в результате воздействия химиката (в разы более токсичного, чем применяемый в сельском хозяйстве глифосат), до последнего времени судами отклонялись.

Оранжевый яд Логотип компании «Монсанто» Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Dreifuss

Лидерам мировой химической промышленности также удавалось доказывать, что они не несут ответственность за то, каким именно образом американские власти распоряжались полученными от них химикатами. Компании действовали «по указанию и от имени» американской администрации, говорит адвокат Monsanto Жан-Даниэль Бретцнер. Поскольку американское правительство вряд ли захочет отвечать в иностранном суде за свою военную кампанию, то и сами фирмы должны быть освобождены от возможности судебного преследования, считает юрист.

Обращает на себя внимание тот факт, что процесс проходит без какого-либо участия официальных властей Вьетнама. «В целом во Вьетнаме очень многие поддерживают этот иск, поскольку там отравление было настоящей трагедией», — говорит автор книги «Agent Orange: вьетнамский апокалипсис» Андре Буни, слова которого приводит The Telegraph. Однако истцу не стоит ждать «официальной поддержки со стороны правительства (Вьетнама), которое добивается хороших отношений с США» в расчете на снижение регионального влияния Китая, добавляет он.

Умышленное убийство природы

Еще в годы войны создатели «Агента Орандж» (который вообще-то разрабатывался в сугубо гуманных целях — для «зачистки» от сорняков и зарослей земель, пригодных для сельскохозяйственных культур, необходимых для того, чтобы прокормить растущее население планеты) начали выступать против его использования во Вьетнаме. Позднее один из них, биолог Артур Галстон, на конференции в Вашингтоне в 1970 году предложил и вовсе принять «новое международное соглашение, которое запрещало бы экоцид». Предложенный им самим термин Галстон расшифровывал как «умышленное разрушение окружающей природы».

Оранжевый яд Деревья акации, высаженные на плантации в долине Луой, которая подверглась сильному воздействию Agent Orange во время войны во Вьетнаме Фото: Getty Images/Kuni Takahashi

Понятие экоцида позднее вошло в уголовные кодексы десятка стран. В УК РФ также есть ст. 358 — предусмотренное в ней наказание за «массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу» предполагает лишение свободы на срок до 20 лет. Правда, ни одного приговора по этой статье Уголовного кодекса в России не выносилось.

«Не был ядом»

Американские военные, которые в ходе вьетнамской кампании пострадали от Agent Orange, в 1984 году смогли добиться компенсаций от химических компаний. Не забыли о своих участниках вьетнамской войны и американские власти: на базе министерства по делам ветеранов был учрежден особый фонд, через который более 50 тыс. пострадавших или их родственникам было выплачено в общей сложности $197 млн .

В начале января этого года в документации об ассигнованиях на нужды Пентагона был расширен список тех заболеваний, при наличии которых отслужившие в ВС США могут обратиться за бесплатной медпомощью. Перечень помимо прочих кондиций пополнил вторичный паркинсонизм — болезнь, схожая с болезнью Паркинсона по симптомам: дрожание конечностей, отсутствие координации, скованность мышц, отсутствие равновесия и др. Как установили врачи, это, а также еще несколько заболеваний может быть связано с тем, что человек подвергался воздействию компонентов «Агента Орандж».

Оранжевый яд Медсестра ухаживает за ребенком в Центре ухода за пожилыми людьми и детьми-инвалидами в Ханое. Около 95% из 30 детей здесь были брошены сразу после рождения в больнице. Некоторые из них являются возможными жертвами Agent Orange Фото: Getty Images/Chau Doan

«С другой стороны, жертвы среди вьетнамцев в судах не побеждали», — отмечает портал FranceInfo. «В 2009 году Верховный суд США отклонил претензии объединяющей их группы против 37 компаний, которые занимались производством дефолианта. Американские судьи сочли, что Agent Orange не был ядом по нормам международного права», — вспоминает Валери Кабанес.

Пролонгированный эффект

Согласно данным вьетнамского Красного Креста, от последствий применения Agent Orange продолжают страдать свыше 3 млн человек, пишет France24. В частности, разрушительно на их здоровье сказывается употребление воды, которая в трубопроводы поступает из зараженного химикатом грунта.

Пробовать бороться за свои права в суде — это, пожалуй, единственный выход для пострадавших от «Агента Орандж» вьетнамцев и выходцев из Вьетнама, которые рассчитывают хоть на какую-то компенсацию, пусть она даже будет выражаться не в деньгах.

Оранжевый яд Протезы на ногах мальчика, пострадавшего от Agent Orange, в больнице «Ту Ду», Хошимин, Вьетнам Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Thomas Michael Corcoran

Производители химиката в данном контексте выглядят единственной возможной целью истцов, ведь «затевать тяжбу с американскими военными — это значит досрочно проиграть дело», считает американский публицист Чарльз Пирс. «Истцы здесь предполагают, что Monsanto и другие производители дезинформировали Пентагон в том, что касалось токсичности Agent Orange, — подчеркивает Пирс в колонке для Esquire. — Впрочем, честного в том, что касалось той войны, не было вообще».