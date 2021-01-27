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В РАНХиГС сочли неприемлемым работу в вузе отрицающего Холокост преподавателя

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Руководство Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург) считает неприемлемым продолжение работы в вузе профессора Владимира Матвеева, который ранее усомнился в факте Холокоста. Об этом говорится в сообщении института, которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 27 января.

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Накануне ряд региональных СМИ и Telegram-каналов написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре «Урок памяти жертв холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица» для педагогов в Ленинградской области. Согласно сообщениям, преподаватель в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах. Позже в официальном Telegram-канале Ленобласти появился комментарий, что это «частное мнение на тему Холокоста».

«Руководство института считает неприемлемым продолжение В. Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС», — отмечается в сообщении..

В вузе отмечают, что эта запись вебинара «не имеет никакого отношения к Академии и ее Северо-Западному институту управления, их образовательной, научной и экспертной деятельности».

Высказывания Матвеева в РАНХиГС считают «абсолютно недопустимыми ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения».

«Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — подчеркнули в вузе.

В январе этого года Россия снова выступила за борьбу с попытками исказить историю и преуменьшить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе запретить публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Нацистская Германия и ее сторонники в 1930-е задались целью уничтожить еврейское население Европы. Холокост в широком смысле — преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны.

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