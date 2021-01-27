Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
Общество
В Роспотребнадзоре обеспокоились проблемой устойчивости к антибиотикам
Мир
Главы МИД Армении и РФ обсудили реализацию заявлений по Карабаху
Мир
МИД РФ сообщил об информационной войне против Москвы и Минска
Общество
Юрист оценила предложение конфисковывать животных за жестокое обращение
Мир
Украинских хакеров заподозрили в кибератаках на банки Европы и США
Мир
МИД РФ указал на сложности возврата к ядерной сделке с Ираном из-за США
Общество
Названы предшествующие госпитализации симптомы COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на стойкость ЕС перед шантажом США по СП-2

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе была установлена в интересах пограничной безопасности. Об этом сообщили РБК в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России в среду, 27 января.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

В ведомстве уточнили, что бесполетная зона была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года. Причиной послужила «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

В эксплуатацию админкомплекс заставы ввели в октябре 2020 года, уточнили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что отряд защищает участок госграницы РФ, обеспечивает экономические и другие законные интересы страны, ведет контроль в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдения юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля.

Другие задачи отделение не выполняет.

Уточняется, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ (приказ 454 от 2017 года «Об утверждении правил пограничного режима» и приказ 355 от 2007 года «Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим»).

В Федеральной службе безопасности также уточнили, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет.

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества опроверг слухи о принадлежности ему дворца в Геленджике. По его словам, подобными материалами авторы решили «промыть мозги» россиянам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021