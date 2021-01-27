ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе была установлена в интересах пограничной безопасности. Об этом сообщили РБК в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России в среду, 27 января.

В ведомстве уточнили, что бесполетная зона была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года. Причиной послужила «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

В эксплуатацию админкомплекс заставы ввели в октябре 2020 года, уточнили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что отряд защищает участок госграницы РФ, обеспечивает экономические и другие законные интересы страны, ведет контроль в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдения юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля.

Другие задачи отделение не выполняет.

Уточняется, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ (приказ 454 от 2017 года «Об утверждении правил пограничного режима» и приказ 355 от 2007 года «Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим»).

В Федеральной службе безопасности также уточнили, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет.

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества опроверг слухи о принадлежности ему дворца в Геленджике. По его словам, подобными материалами авторы решили «промыть мозги» россиянам.