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Дополнительные вагоны запустят в электричках Приморья из-за непогоды

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Циклон в Приморском крае повлиял на пассажиропоток, но расписание пригородных поездов не изменилось. Жители Владивостока могут добраться на работу внутригородскими и пригородными рейсами. 27 и 28 января на маршруты выйдут электрички с дополнительными вагонами, рассказали в компании «Экспресс Приморья».

После мокрого снега и похолодания движение автомобилей по дорогам затруднено. Чтобы добраться до работы, горожанам предлагают использовать другой общественный транспорт — поезд, сообщает ИА PrimaMedia.

В связи со снегопадом в Приморском крае отменили более 30 межмуниципальных автобусных рейсов. По данным на 10 часов утра с официального сайта Приморского автовокзала, 27 января отменено 32 рейса. Нельзя было купить билет в Уссурийск, Находку, Артем, Арсеньев и т.д. В аэропорту Владивостока были отменены рейсы из Дальнегорска, Кавалерово и Тернея.

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