Жители Петербурга почтили память жертв блокады Ленинграда

Петербуржцы возложили цветы на Пискаревском кладбище. В честь освобождения Ленинграда прозвучал полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Память жертв блокады почтили на Невском проспекте, сообщает телеканал «Известия». К мемориальной доске героизму и мужеству ленинградцев горожане принесли красные гвоздики. Валентина Матвиенко впервые за многие годы возложила цветы не в Петербурге. Спикер Совета Федерации почтила память погибших на Поклонной горе. Венки сегодня принесли к Могиле Неизвестного Солдата.

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