Главы МИД Армении и РФ обсудили реализацию заявлений по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян провели телефонный разговор в среду, 27 января, в ходе которого обсудили реализацию соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Подробно обсужден ход реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая аспекты безопасности, гуманитарную составляющую, разблокирование экономических и транспортных связей», — заявили в МИД РФ.

Отмечается, что в контексте этих обсуждений стороны подчеркнули важность координации интересов и совместной конструктивной работы всех стран региона.

Помимо этого, Лавров и Айвазян «сверили часы» по актуальным вопросам в отношениях Москвы и Еревана, а также международной проблематики.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения. Соглашение подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никола Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев 9 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах. Восстановление путей сообщения также было одним из условий прекращения огня в регионе.

11 января в Москве состоялись трехсторонние переговоры глав Армении, Азербайджана и РФ, по итогам которого было подписано заявлении по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе. Согласно документу, новая рабочая группа под руководством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России соберется до конца месяца и сформирует перечень основных направлений работы, в том числе планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

26 января РБК со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что вице-премьеры стран проведут 27 января встречу в Москве, в ходе которой обсудят строительство транспортного коридора на Южном Кавказе. Кроме того, вице-премьеры обсудят возможность связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань.