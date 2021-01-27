В Роспотребнадзоре обеспокоились проблемой устойчивости к антибиотикам

Новая волна антибиотикорезистентности может появиться в мире из-за их возросшего применения в период пандемии коронавируса. Об этом заявил в среду, 27 января, директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».

«Скорее всего, мы встретимся с новой волной антибиотикорезистентности, поскольку все страны, и в том числе Российская Федерация, указывают на увеличение объема использования антибиотиков», — приводит ТАСС его слова.

В начале декабря 2020 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что прием антибиотиков с первых дней заболевания COVID-19 может дать осложнения. Он отметил, что нужно следовать современным схемам лечения, которые предлагает академическое сообщество.

Кроме того, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев подтвердил что антибиотики нельзя применять для профилактики COVID-19. По его словам, они уместны только при бактериальных осложнениях заболевания.

В ноябре 2020 года глава департамента по экстренной медицинской помощи Минздрава России Инна Куликова также отмечала, что риск антибиотикорезистентности из-за пандемии существует, пишет «Газета.ру».

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