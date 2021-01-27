Более 1,2 тыс. семей намерены переселить из поселков Воркуты

В Воркуте (Республика Коми) из неперспективных населенных пунктов намерены переселить свыше 1,2 тыс. семей. Об этом ИА FlashNord сообщили в городской администрации.

Под расселение определены микрорайоны Цементозаводский, Советский и поселки городского типа Заполярный и Комсомольский. Также предлагается переселить жителей поселка Воргашор — обитатели малозаселенной его части переедут в более заселенную.

На данный момент работы по переселению уже завершены в Советском микрорайоне.

В конце декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Он направлен на сбалансированное и устойчивое развитие поселений, городских округов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства. Это поспособствует ускорению расселения аварийного и ветхого жилья в регионах страны.

23 декабря президент России Владимир Путин призвал решить окончательно вопрос расселения людей из аварийного жилья. Глава государства подчеркнул, что эту позорную страницу надо закрывать, а людей вытаскивать из трущоб.