В США подростки убили девочку в прямом эфире ради лайков

Четырем несовершеннолетним американкам предъявили обвинение в убийстве подростка в торговом центре Walmart, расположенном в штате Луизиана. Об этом сообщает издание The Daily Dot.

Как уточняется, девочки в возрасте от 12 до 14 лет были арестованы. По данным правоохранителей, одна из нападавших нанесла 15-летней девочке удар ножом, остальные участницы происшествия транслировали инцидент в Facebook и Instagram.

На одной из записей обвиняемая заявила, что гордится ударом, нанесенном пострадавшей в сердце.

Жертву нападения госпитализировали, однако в больнице она скончалась от полученных ранений. Подозреваемых же доставили в центр временного содержания несовершеннолетних.

Ранее в январе сообщалось, что 10-летняя девочка в Италии скончалась в результате удушения, принимая участие в челлендже, запущенном в TikTok. После этого соцсеть была частично заблокирована. На платформе запретили доступ к аккаунтам всех пользователей, чей возраст «не был точно установлен».