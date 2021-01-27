МИД РФ сообщил об информационной войне против Москвы и Минска

В настоящее время против Минска и Москвы развязана информационная война, в которой используются средства и методы манипулирования общественным мнением для радикализации протестных выступлений. Об этом 27 января заявили в МИД России.

Говоря о неспокойной ситуации в Белоруссии, в МИДе отметили, что белорусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне. Граждане республики самостоятельно определят собственное будущее и разберутся, кто ему подлинный друг, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой, указали в ведомстве.

Россия поддерживает суверенный выбор белорусов, сделанный 9 августа 2020 года, когда народ проголосовал за Александра Лукашенко. Москва считает выборы президента, прошедшие в Белоруссии, законными, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

«Совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИДе указали, что эта линия не должна меняться, так как отвечает интересам народов братских стран. Москва намерена активно развивать взаимовыгодное российско-белорусское сотрудничество по всему спектру отношений, заключили в МИД РФ.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны. Стороны обсудили текущие вопросы российско-белорусских отношений и сверили часы по актуальным проблемам.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране.