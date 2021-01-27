Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
Общество
В Роспотребнадзоре обеспокоились проблемой устойчивости к антибиотикам
Мир
Главы МИД Армении и РФ обсудили реализацию заявлений по Карабаху
Мир
МИД РФ сообщил об информационной войне против Москвы и Минска
Общество
Юрист оценила предложение конфисковывать животных за жестокое обращение
Мир
Украинских хакеров заподозрили в кибератаках на банки Европы и США
Мир
МИД РФ указал на сложности возврата к ядерной сделке с Ираном из-за США
Общество
Названы предшествующие госпитализации симптомы COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на стойкость ЕС перед шантажом США по СП-2

Украинских хакеров заподозрили в кибератаках на банки Европы и США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине была задержана группа хакеров, которых подозревают в кибератаках на европейские и американские банки. Об этом в среду, 27 января, сообщает пресс-служба генпрокурора Украины.

По имеющимся данным, хакерская группировка нанесла банкам убытки на сумму $2 млрд.

Поступление принципами: хакеры взломали олимпиаду первого уровня за секунду
Ошибки в коде ставят под вопрос честность зачисления в вузы победителей и призеров состязаний в НИЯУ МИФИ

«По результатам международной спецоперации офиса генерального прокурора совместно с Евроюстом и Европолом и представителями правоохранительных органов США и Германии была разоблачена группа хакеров, которая осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США», — сообщается на сайте офиса генпрокурора.

По версии следствия, с начала 2014 года хакеры с Украины вмешивались в работы государственных и частных банков, используя вирус-шифровальщик «банковский троян». С его помощью подозреваемые крали личные сведения: логины, пароли и платежные данные.

От действий хакеров пострадали банки Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

«В рамках досудебного расследования была проведена операция на территории Харькова и Харьковской области. В ходе обысков было обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность», — добавила пресс-служба генпрокурора Украины.

Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы за мошенничество и создание вредоносного программного обеспечения.

В середине января текущего года специалисты Роскачества рассказали о еще одном способе кибератак, которым пользуются мошенники. Специалисты обнаружили фишинговую атаку на аккаунты пользователей социальной сети «ВКонтакте», которая угрожает взломом профиля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021