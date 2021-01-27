Украинских хакеров заподозрили в кибератаках на банки Европы и США
На Украине была задержана группа хакеров, которых подозревают в кибератаках на европейские и американские банки. Об этом в среду, 27 января, сообщает пресс-служба генпрокурора Украины.
По имеющимся данным, хакерская группировка нанесла банкам убытки на сумму $2 млрд.
«По результатам международной спецоперации офиса генерального прокурора совместно с Евроюстом и Европолом и представителями правоохранительных органов США и Германии была разоблачена группа хакеров, которая осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США», — сообщается на сайте офиса генпрокурора.
По версии следствия, с начала 2014 года хакеры с Украины вмешивались в работы государственных и частных банков, используя вирус-шифровальщик «банковский троян». С его помощью подозреваемые крали личные сведения: логины, пароли и платежные данные.
От действий хакеров пострадали банки Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.
«В рамках досудебного расследования была проведена операция на территории Харькова и Харьковской области. В ходе обысков было обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность», — добавила пресс-служба генпрокурора Украины.
Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы за мошенничество и создание вредоносного программного обеспечения.
В середине января текущего года специалисты Роскачества рассказали о еще одном способе кибератак, которым пользуются мошенники. Специалисты обнаружили фишинговую атаку на аккаунты пользователей социальной сети «ВКонтакте», которая угрожает взломом профиля.