В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

В среду утром в Индонезии началось извержение Мерапи. Лава уже разлилась на 1,5 тыс. м вниз по склону, передает телеканал «Известия». Из жерла идет выброс раскаленных газов. Уровень опасности в районе вулкана оценивается как второй по значению. Людей призывают находиться на расстоянии не ближе чем в 5 км от кратера.



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