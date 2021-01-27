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Шеф-повар больницы в Магадане присваивала премии подчиненных

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В Магадане 53-летнюю женщину приговорили к условному сроку (3,5 года) по делу о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. В 2018–2019 годах подсудимая, являясь шеф-поваром пищеблока Магаданской областной больницы, путем обмана руководства обеспечивала начисление подчиненным ей работникам пищеблока надбавки за расширение зоны обслуживания.

Сотрудники после получения указанной выплаты возвращали ей полученные средства. Таким образом, государственному бюджетному учреждению здравоохранения причинен ущерб на общую сумму 455 тыс. рублей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Ранее в Красноярском крае на подрядчика, который делал ремонт в детском инфекционном отделении Минусинской ЦРБ, завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Работы на сумму около 17 млн рублей были выполнены плохо, с многочисленными отступлениями от проектной документации, что существенно снизило фактическую стоимость.

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