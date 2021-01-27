TikTok-блогер Константин Лакеев сознался в нападении на машину ФСБ

Константин Лакеев признал вину в нападении на машину ФСБ. Оперативники задержали TikTok-блогера вечером во вторник. Блогера задержали на территории так называемого TikTok-хауса, где он проживал вместе с коллегами. Лакеева и других жильцов доставили в отдел полиции, сообщает телеканал «Известия». В ближайшее время состоится суд по избранию меры пресечения. В популярной сети на блогера подписаны 810 тыс. человек. Сегодня же гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы. Как отметил Василий Пискарев, причина этого — у депутатов «накопились вопросы» к видеохостингу. Он подчеркнул, что зарубежные интернет-ресурсы должны действовать в правовом поле РФ.

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