МИД РФ указал на сложности возврата к ядерной сделке с Ираном из-за США

Возврат к полноценному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе с Ираном потребует решения немалого количества проблем, которые накопились после выхода из нее Соединенных Штатов. Об этом в среду, 27 января, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, время доказало, что «реальной альтернативы ядерной сделке не существует».

«Все рецепты, необходимые для успешной реализации СВПД, заложены в нем самом. При этом, разумеется, за два с половиной года с того момента, как США вышли из сделки и принялись создавать препятствия ее реализации другими странами, накопилось немало проблем, без решения которых невозможно эффективно обеспечить тщательно выверенный баланс интересов, на котором изначально строился СВПД», — говорится в опубликованных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ.

В ведомстве также исходят из того, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно «становиться предметом торга» или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

«Тут не нужно ничего усложнять или изобретать заново. Надо строго руководствоваться буквой СВПД», — подчеркнули в российском МИДе.

При этом от Ирана в этом контексте требуется «готовность незамедлительно ответить «разморозкой» своих добровольных обязательств, которые ранее были приостановлены».

Накануне министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран полностью вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как США снимут с Ирана санкции.

Он также напомнил, что с 21 по 23 февраля иранские власти планируют положить конец выполнению дополнительного протокола (МАГАТЭ).

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях.

В ноябре 2020 года Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций.

5 января 2021-го санкционный список против Ирана был расширен за счет 13 сталелитейных компаний, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая. Затем Вашингтон еще несколько раз расширял санкционный перечень.

В ответ Тегеран внес в свои санкционные списки действующего тогда президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу минфина Стивена Мнучина, и.о. американского министра обороны Кристофера Миллера, главу ЦРУ Джину Хаспел и ряд бывших официальных лиц.