Глава МИД ФРГ Хайко Маас 27 января приветствовал продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Он отметил, что продление ДСНВ — это важная новость и первый сигнал от новой администрации президента США.

«Мы работаем над тем, чтобы последовали новые обнадеживающие сигналы: неудачи последних лет, связанные с Договором РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред.) или Договором по открытому небу, необходимо срочно обратить вспять», — приводит издание Hasepost слова Мааса.

Госдума 27 января ратифицировала соглашение о продлении договора, которое президент России Владимир Путин внес накануне, пишет «Газета.ру». В тот день между ним и президентом США Джо Байденом состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили, в частности, вопрос о судьбе ДСНВ.

Таким образом, договор между Москвой и Вашингтоном, заключенный в феврале 2011 года, продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» назвала ДСНВ важнейшим для мировой безопасности договором и отметила, что заключение соглашения расширит стратегическую российско-американскую повестку.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что договор позволит сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов.