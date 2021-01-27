Интерактивная карта для инвесторов появится в Сахалинской области

В Сахалинской области разрабатывают интерактивную карту для инвесторов. Похожие сервисы появятся в Татарстане, Тульской и Московской областях. Новая система позволит предпринимателям в дистанционном режиме оценивать инвестиционный потенциал региона. Об этом стало известно в ходе совета по инвестиционной деятельности, который провел губернатор Валерий Лимаренко.

Как передает ИА SakhalinMedia, на карте будет предусмотрен раздел о логистике. Потенциальные резиденты смогут выбрать проект и в онлайн-режиме подать заявку.

«На портале должен быть калькулятор, чтобы предприниматель смог произвести расчеты экономических показателей проекта — с учетом мер поддержки и без них», — сказал Валерий Лимаренко.

Ранее в Хабаровском крае для усовершенствования работы с инвесторами запустили новый портал. Его задача — обеспечить постоянное информационное сопровождение и помощь в реализации масштабных бизнес-проектов. Там можно найти информацию о различные преференциях для бизнеса, налоговых льготах ТОСЭР и СПВ, господдержке, перспективных нишах для развития бизнеса. Ресурс ориентирован как на российских, так и на зарубежных инвесторов.