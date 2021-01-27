Ямочный ремонт стартовал на Северной окружной в Рязани

В Рязани стартовал ямочный ремонт на Северной окружной дороге. Об этом сообщает городская администрации.

Работы начались еще на 26 января. Сотрудники управления благоустройства совместно с ГИБДД заделали ямы литым асфальтобетоном, пишет 62INFO.ru.

Работы продлятся до тех пор, пока не будут заделаны все выбоины, уточнили в мэрии.

По данным 62INFO.ru, на просторах социальных сетей размещено много жалоб на состояние Северной окружной дороги. Местные жители регулярно опубликовывали фото и видео, чтобы сподвигнуть чиновников на ремонт.

Ранее в январе сообщалось, что в Рязани намерены отремонтировать Черновицкую улицу. Стоимость работ оценивается в 1 млрд рублей.