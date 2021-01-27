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Охрана школ в Воронеже обойдется в 96,8 млн рублей

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Учебные заведения Воронежа подвели итоги аукционов по выбору подрядчиков, которые обеспечат круглосуточную охрану заведений. Общая сумма более 100 контрактов составила 96,8 млн рублей.

По данным аукционов, срок охраны каждой школы устанавливается индивидуально. Договоры на охрану заключили 111 школ, а также городской Дворец творчества детей и молодежи. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Во время торгов изначальную стоимость контрактов удалось снизить на 20,7 млн рублей.

В ноябре 2020 года администрация Воронежа расторгла 10 договоров на охрану школ. Их сумма составляла около 79,6 млн рублей. Решение было принято по согласию с частными охранными предприятиями.

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