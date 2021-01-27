Новый температурный рекорд установлен в Нижегородской области

Синоптики зарегистрировали новый температурный рекорд в Нижегородской области. Из-за потепления отклонение от климатической нормы достигло 11–14 градусов.

25 января на метеостанции в нагорной части Нижнего Новгорода была зарегистрирована температура +2,8 градуса. Это на 0,6 градуса выше абсолютного максимума 2002 года. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». В заречной части Нижнего Новгорода воздух прогрелся до +3,1 градуса.

Превышение климатической нормы отмечалась в большинстве районов Нижегородской области. Местами воздух прогревался до +2...+4 градусов. Такие температуры для региона считаются аномальными. Потепление было вызвано активным выносом на территорию области прогретого средиземноморского воздуха.

Синоптики ожидают, что оттепель сохранится до конца рабочей недели. В начале февраля в Нижегородской области прогнозируют интенсивные морозы.