Мусорную свалку рекультивируют на Ставрополье за 53 млн рублей

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края планируется рекультивировать свалку площадью 3,8 га. Соответствующая информация следует из материалов закупки.

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) находится в 2,6 км к юго-западу от города Нефтекумска на территории недостроенных очистных сооружений. Рекультивация начнется 1 апреля и должна завершиться до 31 июля этого года, пишет NewsTracker.

Подрядчик уже выбран. Он вывезет мусор, засыплет полигон новым грунтом и озеленит его. Кроме того, планируется обустроить накопительный водоем и водоотводные каналы.

Стоимость контракта составила 53 млн рублей при первоначальной стоимости закупки в 57,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге в районе городской свалки построят мусоросжигательный завод. Его обустроят рядом с мусоросортировочным комплексом. Об этом рассказал предприниматель Сергей Черный.