Водителей призвали быть внимательными из-за предстоящего снегопада в Москве
Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за снегопада, который ожидается в Москве 28–29 января. Об этом сообщили в среду, 27 января, в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
«По данным синоптиков, на Москву надвигается снегопад. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот же день сообщалось, что с утра четверга до вечера пятницы в столице ожидается сильный снегопад.
По данным синоптиков, Москву засыплет снегом из-за атмосферных фронтов активного южного циклона. Метеорологи предупреждают, что за два дня в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков, прирост свежевыпавшего снега составит 5–10 см.
Ранее в январе Москва уже пережила несколько сильных снегопадов. Так, максимальная высота снежного покрова достигала 45 см. Сейчас сугробы в городе уменьшились вдвое из-за оттепели.